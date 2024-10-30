В «Россети Волга» прошло очное совещание с начальниками Центров управления сетями

В ПАО «Россети Волга» прошло двухдневное очное совещание заместителей главных инженеров по оперативно-технологическому управлению и ситуационному управлению (ОТУиСУ) – начальников ЦУС (Центров управления сетями) филиалов электросетевой компании. Совещание провел заместитель главного инженера «Россети Волга» по ОТУиСУ Александр Куклев.

Участники обсудили итоги подготовки к работе в предстоящем отопительном сезоне по курируемым подразделениями ОТУ направлениям, вопросы обеспечения рабочих мест оперативного персонала технической документацией, регламентирующей работу электросетевого комплекса в гололедный период.

Также обсуждались актуальные задачи по направлению деятельности подразделений ОТУ, прорабатывались наиболее важные вопросы, связанные с ежедневной работой оперативного персонала.

Особое внимание было уделено текущим вопросам организации взаимодействия филиалов с ТСО (территориальными сетевыми организациями) и Региональными штабами по обеспечению безопасности электроснабжения в статусе системообразующей ТСО.

В рамках второго дня участники совещания посетили Правобережное ПО филиала «Россети Волга» – «Саратовские РС», где ознакомились с новой разработкой саратовских энергетиков – многофункциональной автономной мобильной установкой плавки гололеда на ВЛ на базе передвижной электроустановки обратной трансформации.