В Тверской области планируется расширить производство экологически чистых источников энергии

30 октября Губернатор Игорь Руденя провел заседание региональной Бюджетной комиссии. Одобрена заявка тверского предприятия АО «Исток» на предоставление льготного займа Фонда развития промышленности Тверской области для развития производственной площадки.

Задачи по развитию в Верхневолжье современных производств, которые обеспечивают новые рабочие места для жителей региона, Игорь Руденя поставил накануне при рассмотрении Прогноза социально-экономического развития Тверской области на 2025-2027 годы.

Государственная поддержка АО «Исток» по программе «Обрабатывающая промышленность» позволит расширить действующее производство и локализовать на территории города Твери выпуск современных, экологически чистых источников электроэнергии – ветрогенераторов, зарядных устройств на солнечных батареях и другой продукции.

Средства господдержки предприятие направит на оснащение площадки электроэрозионными станками, листогибочным прессом, установкой лазерной резки – всего будет закуплено 6 единиц техники. Это позволит дополнить технологический процесс новыми компетенциями, создать дополнительные рабочие места, увеличить выпуск продукции на 30%. Запуск оборудования запланирован в I-II кварталах 2025 года.

В настоящее время на АО «Исток» работает 155 человек. На предприятии проходят практику студенты, компания взаимодействует по этому направлению с тверскими профильными колледжами и Торжокским гуманитарным колледжем. Здесь получают практические навыки будущие сварщики, мастера слесарных работ, операторы-наладчики металлообрабатывающих станков и другие специалисты.

тверскаяобласть.рф