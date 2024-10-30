В инфраструктуру первой в Вологодской области ОЭЗ намерены вложить 1,6 млрд рублей

Власти Вологодской области сформировали правовую основу для создания первой в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ), которую планируют спроектировать и начать строить в 2025 году рядом с поселком Лесково Вологодского округа. В создание необходимой инфраструктуры планируется вложить 1,6 млрд рублей за предстоящие три года, сообщил заместитель губернатора Сергей Сорокин.

"Предполагаемый объем инвестиций, заявленных потенциальными резидентами, составит 8,7 млрд рублей. Объем выручки резидентов составит 165 млрд рублей, это принесет в бюджетную систему 7 млрд рублей. Окупаемость прослеживается четко. Это прогнозы на десять лет. Для начала работы по ОЭЗ запланированы средства на заключение договоров технического присоединения и создания необходимой инфраструктуры: на 2024 год - 140 млн рублей, на 2025 год - 1 млрд рублей, на 2026 год - 432,5 млн рублей", - сообщил заместитель губернатора депутатам вологодского Заксобрания.

Как уточнил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, установлена правовая основа для создания особой экономической зоны.

"Это будет первая инвестплощадка в Вологодской области с льготным режимом предпринимательской деятельности, федеральными и региональными налоговыми преференциями и возможностями льготного кредитования", - привела слова губернатора его пресс-служба по итогам принятия закона.

Глава региона ранее отмечал, что возможность создания ОЭЗ на территории Вологодской области поддержал министр экономического развития России Максим Решетников. Проектирование и строительство инфраструктуры начнется в 2025 году. Сейчас насчитывается шесть потенциальных резидентов, которые принесут региону порядка 800 новых рабочих мест.