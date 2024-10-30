Ярославские энергетики модернизируют 53,6 км линий электропередачи до конца 2024 года

Основные работы пройдут в Ярославском, Ростовском, Рыбинском районах и Переславль-Залесском городском округе.

Мероприятия выполняются в рамках инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». Как пояснили специалисты, при определении, когда и какие работы нужно провести, была проанализирована потребность в обновлении оборудования, учтены перспективность роста числа потребителей и количество обращений.

На воздушных линиях 0,4-10 кВ энергетики заменят 48,5 км обычного провода на современный и более надежный, устойчивый к гололедообразованию самонесущий изолированный провод (СИП). Одновременно будет выполнена выборочная замена деревянных опор ЛЭП на новые, железобетонные. Также энергетики построят 5,2 км кабельных линий, модернизируют 11 трансформаторных подстанций.

Так, 21 километр ЛЭП энергетики заменят в Ярославском районе в Заволжском сельском поселении, Туношенском, Гавриловском, Кузнечихинском, Глебовском и Точищинском сельсоветах. От линий запитаны поселок Григорьевское, коттеджный поселок «Ле-Вилль», деревни Левцово, Медведево, Коченятино, Поречье, Болково, Пограиха, Думино, Тереховское, Бечевино, Новое Бечевино, Воробино, Малышево, Орлово, Сопелки, Ярцево, Андреевское, Прусово, Шехнино, Бортниково, Мишуково, Медягино и др.

В Переславль-Залесском городском округе будет проведена реконструкция 9,5 км линий 0,4-10 кВ для деревень Святово, Филимоново, Гора Новоселка, Хмельники, Скоморохово, Студенец.

В Ростове специалисты построят распределительный пункт 10 кВ и проложат 1,13 км кабельных линий 10 кВ, что позволит разгрузить существующую сеть и повысит надежность электроснабжения потребителей в историческом центре города.

Также в Ростовском районе будут установлены 5 реклоузеров, которые при нештатных ситуациях обеспечат оперативное выделение повреждённых участков и минимизацию времени восстановления электроснабжения. Реконструируемые линии питают деревни Погорелово, Заозерье, Григорово, Новоселка, Уставское.

Как отметили в «Ярэнерго», для безопасности персонала, во время работ, может быть введен режим временного ограничения электроснабжения.