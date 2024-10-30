ООО «Башкирэнерго» ввело в эксплуатацию подстанцию в Благовещенске

ООО «Башкирэнерго» ввело в эксплуатацию подстанцию «Юлдаш» в г. Благовещенске. Торжественная церемония поставки энергообьекта под напряжение состоялась в рамках Российского энергетического форума 30 октября в Уфе. В церемонии приняли участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и генеральный директор ООО «Башкирэнерго» Анатолий Пискунов.

Строительство подстанции началось в ноябре 2022 года. Общая стоимость проекта составила 372 млн рублей. На новой подстанции установлены два силовых трансформатора по 25 МВА. Все оборудование отечественного производства.

По словам Анатолия Пискунова, новый энергообъект обеспечит потребности в электроснабжении резидентов ТОСЭР «Благовещенск», в том числе оптово-распределительный центра «Озон», «Турбаслинской птицефабрики» и других промышленных предприятий, а также повысит надежность электроснабжения г. Благовещенска.