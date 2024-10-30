«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения потребителей юго-востока столицы

«Россети Московский регион» провели ремонт кабельно-воздушной линии электропередачи 220 кВ «ТЭЦ-22-Чагино 7,8/9».

Кабельно-воздушная линия 220 кВ «ТЭЦ-22-Чагино 7,8/9» протяженностью более 4 км связывает подстанцию 500 кВ «Чагино» и ТЭЦ-22 и представляет собой важную артерию в энергосистеме столичного региона.

В рамках ремонта линии энергетики заменили 12 комплектов гирлянд, установили 12 птицезащитных устройств и 6 усилителей центральных зажимов, а также произвели другие работы, связанные с повышением работоспособности воздушной части линии электропередачи.

Также проведенные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей – от реконструированной линии зависит электроснабжение потребителей Юго-Восточного административного округа г. Москвы, а именно районов Капотня и Люблино с населением более двухсот тысяч человек.