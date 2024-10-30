«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией более трех тысяч новых потребителей на Ставрополье

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» за девять месяцев 2024 года подключили к электрическим сетям 3 026 новых потребителей. В сумме им выдано 170,5 мегаватта.

В числе социально значимых учреждений, которым энергетики оперативно предоставили необходимую мощность, четыре врачебные амбулатории, четыре фельдшерско-акушерских пункта, две школы и детский сад. Ряд из них построены и реконструированы в рамках федеральных и краевых программ.

Особое внимание специалисты уделили мероприятиям по технологическому присоединению объектов агропромышленного комплекса. Так, в январе-сентябре текущего года к электросетевой инфраструктуре подключены 22 сельскохозяйственных предприятия.

Кроме того, электроэнергией обеспечены почти 1,9 тысячи объектов индивидуального жилищного строительства.

Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который можно направить заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.