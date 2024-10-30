«Россети Северный Кавказ» ведут замену силового трансформатора на подстанции «Фаснал» на высоте 1 400 метров над уровнем моря

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» завершают работы по замене силового трансформатора на подстанции 35 кВ «Фаснал» на высоте 1 400 метров над уровнем моря. Мощность оборудования будет увеличена с 1,8 до 4 МВА.

Энергообъект обеспечивает электроэнергией 23 села и четыре садоводческих товарищества в высокогорной части Ирафского района. От его стабильной работы зависит надежное электроснабжение порядка тысячи человек, функционирование 10 социально значимых учреждений, 15 радиопередающих центров, более десяти частных баз отдыха и других объектов.



Необходимость в замене основного элемента подстанции возникла в связи с возросшей нагрузкой на оборудование: силовой трансформатор работал с большим перегрузом. Причина предельных значений – интенсивная застройка горных поселений и дачных участков, что привело к росту объема потребления электроэнергии (населенные пункты не газифицированы).



Работы в ущелье ведутся в условиях сложного высокогорного рельефа и труднопроходимых дорог. Комплекс технических мероприятий разбили на несколько этапов. Сначала специалисты расчистили трассу по горному склону для проезда к энергообъекту. Однако во время транспортировки оборудования возникли сложности с маневрированием спецтехники на узких крутых поворотах на участке дороги в 200 метрах от подстанции. Энергетики были готовы к неординарным решениям: новый силовой трансформатор массой 12,5 тонн перегрузили на заранее построенную платформу из стальных швеллеров. Только таким образом с помощью бульдозера оборудование доставили на место установки.



Следующим этапом стал демонтаж старого трансформатора и установка нового. В настоящее время специалисты ведут пусконаладочные работы. Все мероприятия энергетики завершат до конца текущей недели. На объекте работают бригады служб подстанций, релейной защиты и автоматики, изоляции и диагностики оборудования, районных электрических сетей – всего 20 специалистов и шесть единиц специальной техники.



Своевременная замена изношенного оборудования позволит избежать технологических нарушений на подстанции, повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, особенно в период зимнего максимума нагрузок. Кроме того, дополнительная мощность оборудования создаст резерв для технологического присоединения новых абонентов, обеспечив выполнение одной из приоритетных задач энергетиков в горной местности – повышение доступности электросетевой инфраструктуры.