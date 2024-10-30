«Россети Волга» и «Башкирэнерго» договорились о взаимодействии

30 окт. 2024, 14:00:00
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Источник:
Россети Волга
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На площадке «Российского энергетического форума» (г. Уфа) подписано соглашение о взаимодействии между ПАО «Россети Волга» и ООО «Башкирэнерго». Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов и генеральный директор ООО «Башкирэнерго» Анатолий Пискунов.  

Соглашение предусматривает взаимодействие электросетевых компаний при предотвращении аварийных ситуаций и ликвидации их последствий. В соответствии с документом при угрозе возникновения нештатных ситуаций создаются специальные штабы для координации совместных действий, для проведения восстановительных работ стороны при необходимости направляют специалистов, технику, материалы и оборудование.
Энергетики обеих компаний также будут проводить совместные учения и тренировки, направленные на отработку  действий при возникновении нештатных ситуаций.

«Расширение зоны сотрудничества, взаимопомощь электросетевых компаний в сложных условиях способствует повышению надежности электроснабжения регионов и в первую очередь имеет большое позитивное значение для потребителей электроэнергии», - подчеркнул генеральный директор компании «Россети Волга» Александр Гаврилов. – Уверен, что в перспективе спектр направлений конструктивного взаимодействия будет расширяться».

Комментируя событие, генеральный директор ООО «Башкирэнерго»  Анатолий Пискунов отметил:

«Аналогичные соглашения, определяющие взаимопомощь сетевиков в Челябинской, Свердловской, Удмуртской областях, Пермском крае, Татарстане и Башкортостане,   ранее были подписаны с ПАО «Россети Урал» и татарстанской «Сетевой компанией». Теперь дошла очередь и до Оренбургской области. Таким образом, подписав соглашение с ПАО «Россети Волга», мы, образно говоря, замкнули кольцо взаимопомощи вокруг Республики Башкортостан, существенно улучшив взаимодействие в сопредельных регионах в нештатных ситуациях».

Отрадно, что география сотрудничества энергокомпаний расширяется. И в первую очередь выигрывают от этого потребители электроэнергии. Конструктивное и оперативное взаимодействие в  сложных обстоятельствах ускоряет ликвидацию последствий нештатных ситуаций. Объединение усилий энергетиков различных регионов в итоге дает синергетический эффект и является импульсом для повышения надежности электроснабжения.

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