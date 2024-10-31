100 миллиардов — на мегапроекты: Беглов рассказал в ЗакСе о приоритетных расходах

Власти Петербурга запланировали потратить в ближайшие три года более 100 млрд рублей на реализацию так называемых мегапроектов. Речь идёт о масштабных объектах инфраструктуры, которые изменят жизнь города и закладывают темпы его развития на десятилетия.

Такую сумму назвал губернатор Петербурга Александр Беглов, представляя проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов в Законодательном собрании. Он подчеркнул, что мегапроекты на нынешнем этапе являются ключевым приоритетом развития Северной столицы.

"Они закладывают новые возможности для города на многие десятилетия вперёд", — подчеркнул градоначальник.

Для реализации этих планов город направляет четвёртую часть своих расходов. При этом привлекаются федеральные и частные средства.

В частности, на строительство Широтной магистрали скоростного движения предусмотрено 79 млрд рублей. Ещё 30 млрд рублей город вложит в софинансирование Высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург – Москва (ВСМ).

Для реализации мегапроектов также планируется привлекать инфраструктурные бюджетные кредиты и средства Фонда развития территорий. В 2025 году на строительство Большого Смоленского моста планируется использовать инфраструктурный кредит в размере15 млрд рублей.

Как писал "Деловой Петербург", ещё одним приоритетом при планировании бюджета стало строительство метрополитена. Беглов назвал эту сферу наиболее чувствительной для города и горожан. Из петербургского бюджета с 2025 по 2027 год на строительство новых станций подземки планируют выделить 170 млрд рублей. На 2025 год при этом заложено 35 млрд рублей. Также глава города пообещал, что строительные работы на станции "Горный институт" на Васильевском острове завершится до конца 2024 года.

В целом проект бюджета предполагает доходы казны в 1,323 трлн рублей в предстоящем году, что на 12% больше запланированных на 2024-й. На 9,5% вырастут и расходы — до 1,467 трлн рублей. К 2027 году объём трат, согласно прогнозу, может достичь 1,5 трлн рублей.