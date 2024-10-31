EL-Комитет НОПСМ провёл мониторинг качества кабельно-проводниковой продукции в трех крупнейших городах Южной Сибири

С радостью сообщаем, что наше производство снова функционирует, и мы готовы принимать заказы! Также спешим уведомить вас о том, что наши рабочие телефоны снова доступны для звонков. Благодарим вас за терпение и поддержку в это непростое время. Мы с нетерпением ждем новых совместных проектов и всегда открыты для сотрудничества! Мы всегда рады новым проектам и партнёрам! Изготавливаем каб...