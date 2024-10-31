EL-Комитет НОПСМ провёл мониторинг качества кабельно-проводниковой продукции в трех крупнейших городах Южной Сибири
Масштабный мониторинг качества кабельно-проводниковой продукции прошел в трех крупнейших городах Южной Сибири – Чите, Иркутске и Улан-Удэ.
В августе 2024 г. представителями EL-Комитета НОПСМ совместно с экспертами ТПП регионов осуществлены закупка и отбор проб образцов широкого ассортимента кабельной продукции в 10 розничных магазинах электротехники. Всего закуплено и отобрано 36 образцов кабельно-проводниковой продукции.
Результаты проведенных технических испытаний доказывают, что 26 из 36 образцов кабеля и провода не соответствуют требованиям качества и безопасности ГОСТ (в т.ч. 5 образцов КПП без указания торговой марки (NoName) с «рекордными» показателями отклонений технических характеристик кабеля - до 80%).
Из положительного: 5 торговых марок (Северсккабель, НКЗ Кабель-центр, Промстойкабель, Метресурс и БРЭКС) по результатам проведенных испытаний подтвердили соответствие выпускаемой продукции ГОСТу.