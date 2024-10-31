Открыто движение по второму пути на перегоне БАМа Инау – Тулучи в Хабаровском крае

Перегон находится на одном из сложных горно-перевальных участков магистрали – между хребтом Сихотэ-Алинь и рекой Тумнин.



Местами дорога примыкает к подножию сопок. Чтобы защитить инфраструктуру от падения камней и снежных лавин, в наиболее крутых скальных массивах вырезали ярусы шириной 4 м. Каждый выше предыдущего на 12 м, последний находится на высоте чуть больше 40 м. В общей сложности железнодорожники переработали более 1 млн м³ грунта. Всего в ходе работ уложили 10,5 км пути и 5 стрелочных переводов. Возвели мост и 4 водопропускные трубы.



По окончании модернизации этого участка магистрали, будет высажено 6,9 тыс. саженцев лиственницы Гмелина, а в реки Дальнего Востока выпустят до 10 тыс. молоди кеты, калуги или осетра.

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