Ульяновские энергетики провели 8,5 тысяч обследований электрооборудования

3 часа назад
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Источник:
Россети Волга
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За десять месяцев 2024 года сотрудники региональной службы изоляции и защиты от перенапряжений и испытаний (РСИЗП) филиала ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети» провели 6126 испытаний электрооборудования. В их числе 1337 испытаний на трансформаторных подстанциях 0,4/6/10 кВ, 1839 испытаний на подстанциях 110/35 кВ и 2950 испытаний опорно-стержневой изоляции 110 кВ.

Максимальной точности и эффективности при проведении электрических испытаний и измерений энергетикам удается добиться благодаря использованию современных методов диагностики и высокотехнологичного оборудования.

Наиболее эффективный бесконтактный метод диагностики состояния оборудования и сооружений без вывода их из работы – тепловизионный контроль. Такие обследования позволяют энергетикам определять даже незначительные дефекты через фиксацию и преобразования инфракрасного излучения в видимый спектр. За прошедший период специалисты СИЗП при помощи тепловизора обследовали 57 высоковольтных подстанций, 65 высоковольтных воздушных линий и 1383 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.

Кроме того, в филиале функционирует современная высокоэффективная химико-хроматографическая лаборатория, осуществляющая анализ проб. Физико-химический и хроматографический анализы, проведенные на электронном оборудовании с применением новых методик и технологий, позволяют максимально точно определить любые отклонения от нормы и на ранних стадиях диагностировать медленно развивающиеся дефекты в трансформаторах. За 10 месяцев сотрудники лаборатории провели 866 анализов проб трансформаторного масла.

Периодические испытания, измерения и обследования электрооборудования исключают риск повреждения дорогостоящего оборудования и возникновения нарушений электроснабжения в сетях. Все данные, полученные в ходе обследований, учитываются при формировании и корректировке ежегодных производственных программ.

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