В «Башкирэнерго» состоялся производственный эксперимент

31 октября в рамках проходящего в Уфе Российского энергетического форума было проведено мероприятие «День поставщика». Всем желающим участникам выставки «Энергетика Урала» была предоставлена возможность посетить АО «БЭСК».

В стенах электросетевой компании представителей предприятий приняли Член Правления – директор по закупкам и логистике Булат Гарипов и начальник департамента материально-технического снабжения Елена Ковырзина. Они рассказали о тонкостях проведения закупочной деятельности в компании, а также ответили на вопросы участников.

В этот же день на территории подстанции «Ишимская» Уфимских городских электросетей ООО «Башкирэнерго» состоялся производственный эксперимент. В гости к башкирским сетевикам приехали белорусские энергетики из ОАО «Белсельэлектросетьстрой». В качестве «гостинца» они привезли коллегам ноу-хау. Это специальная защитно-сигнальная лента для обозначения кабельных линий электропередачи (КЛ). Она дешевле и проще в эксплуатации, чем традиционно используемые в отрасли плиты защиты кабеля и кирпичи. Лента предварительно была уложена поверх кабельной линии электропередачи 6 кВ, засыпана грунтом, а затем с помощью экскаватора ее попытались раскопать. Задача состояла в том, чтобы не порвать КЛ. Лента подтвердила свою эффективность.