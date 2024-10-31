«Бештау» начнет строить технопарк электроники в Ростовской области в 2025 году

Строительство технопарка ГК "Бештау" в Ростовской области планируется начать в 2025 году, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

"На базе технопарка предусматривается организация производства материнских печатных плат, литиевых аккумуляторов, мониторов, ноутбуков, клавиатур, компьютерных мышей, а также станков и логистических контроллеров", - сказал Сорокин.

Он добавил, что уже определены потенциальные резиденты технопарка.

Как сообщалось, объем инвестиций в создание технопарка "Бештау" общей площадью около 5 га превысит 2 млрд рублей. Планируется, что к 2030 году ежегодный объем производства технопарка составит около 1,1 млрд рублей.

Новый технопарк станет площадкой для компаний, занимающихся разработкой и производством продукции в сфере электронной промышленности. В качестве резидентов планируется привлечь пять компаний, специализирующихся на производстве электроники, станков с числовым программным управлением и беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения.

Группа компаний "Бештау", созданная в 2021 году, - российский производитель компьютерной техники и микроэлектроники с производственными площадками в Ростове-на-Дону и Ессентуках.