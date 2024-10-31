«Бештау» начнет строить технопарк электроники в Ростовской области в 2025 году

час назад
195
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
interfax-russia.ru

Строительство технопарка ГК "Бештау" в Ростовской области планируется начать в 2025 году, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

"На базе технопарка предусматривается организация производства материнских печатных плат, литиевых аккумуляторов, мониторов, ноутбуков, клавиатур, компьютерных мышей, а также станков и логистических контроллеров", - сказал Сорокин.

Он добавил, что уже определены потенциальные резиденты технопарка.

Как сообщалось, объем инвестиций в создание технопарка "Бештау" общей площадью около 5 га превысит 2 млрд рублей. Планируется, что к 2030 году ежегодный объем производства технопарка составит около 1,1 млрд рублей.

Новый технопарк станет площадкой для компаний, занимающихся разработкой и производством продукции в сфере электронной промышленности. В качестве резидентов планируется привлечь пять компаний, специализирующихся на производстве электроники, станков с числовым программным управлением и беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения.

Группа компаний "Бештау", созданная в 2021 году, - российский производитель компьютерной техники и микроэлектроники с производственными площадками в Ростове-на-Дону и Ессентуках.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Лента новостей и сообщений на Форуме прямо в мессенджере!

RusCable в Телеграм
Открыто движение по второму пути на перегоне БАМа Инау – Тулучи в Хабаровском крае
2 часа назад
Перегон находится на одном из сложных горно-перевальных участков магистрали – между хребтом Сихотэ-Алинь и рекой Тумнин. Местами дорога примыкает к подножию сопок. Чтобы защитить инфраструктуру от падения камней и снежных лавин, в наиболее крутых скальных массивах вырезали ярусы шириной 4 м. Каждый выше предыдущего на 12 м, последний находится на высоте чуть больше 40 м. В общей сложности...
100 миллиардов — на мегапроекты: Беглов рассказал в ЗакСе о приоритетных расходах
3 часа назад
Власти Петербурга запланировали потратить в ближайшие три года более 100 млрд рублей на реализацию так называемых мегапроектов. Речь идёт о масштабных объектах инфраструктуры, которые изменят жизнь города и закладывают темпы его развития на десятилетия. Такую сумму назвал губернатор Петербурга Александр Беглов, представляя проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов в Зак...
Анатолий Гарбузов: в промышленном парке «Бутово» откроют производство климатического оборудования
7 часов назад
В промышленном парке «Бутово» появится высокотехнологичное производство климатического оборудования. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «В промышленном парке «Бутово», который в прошлом году ввели в эксплуатацию в рамках программы стимулирования создания мест приложения...
В Тверской области планируется расширить производство экологически чистых источников энергии
30 окт. 2024, 17:45:23
30 октября Губернатор Игорь Руденя провел заседание региональной Бюджетной комиссии. Одобрена заявка тверского предприятия АО «Исток» на предоставление льготного займа Фонда развития промышленности Тверской области для развития производственной площадки. Задачи по развитию в Верхневолжье современных производств, которые обеспечивают новые рабочие места для жителей региона,...
В инфраструктуру первой в Вологодской области ОЭЗ намерены вложить 1,6 млрд рублей
30 окт. 2024, 17:30:23
Власти Вологодской области сформировали правовую основу для создания первой в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ), которую планируют спроектировать и начать строить в 2025 году рядом с поселком Лесково Вологодского округа. В создание необходимой инфраструктуры планируется вложить 1,6 млрд рублей за предстоящие три года, сообщил заместитель губернатора Сергей Сорокин. "Предполагаемый...
Правительство профинансирует обновление общественного транспорта в Калининградской области и Ингушетии
30 окт. 2024, 13:00:25
Парк общественного транспорта в Калининградской области и Ингушетии пополнится новой техникой. Распоряжения о выделении на эти цели в общей сложности 668,3 млн рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. В Калининградскую область будет направлено 418,3 млн рублей. За счёт средств из резервного фонда Правительства, на условиях софинанс...
Правительство расширило перечень объектов железнодорожной инфраструктуры
30 окт. 2024, 10:00:45
Новая железная дорога, которая необходима для перевозки угля из месторождений в Красноярском крае и Якутии к портам в Хабаровском крае, включена в перечень объектов железнодорожной инфраструктуры, строительство которых ведётся в ускоренном режиме. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Железная дорога возводится частным...
В Кузбассе торжественно запустили движение по Северо-Западному обходу города Кемерово
29 окт. 2024, 17:00:09
Сегодня в Кузбассе состоялся торжественный запуск движения по Северо-Западному обходу города Кемерово. Новая автомагистраль позволит вывести транзитный транспорт за пределы столицы Кузбасса, повысить эффективность грузоперевозок и улучшить экологическую обстановку в городе. Строительство одного из самых масштабных за последние десятилетия объектов инфраструктуры началось в декабре 2021 года по...
Более 4 млрд рублей инвестируют в новый индустриальный парк Подмосковья
29 окт. 2024, 16:45:00
Подмосковье продолжает развивать индустриальную инфраструктуру: еще один индустриальный парк создадут в регионе. Новую площадку запустят на территории городского округа Серпухов на предоставленном инвестору участке без торгов. Соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта заключено между правительством Московской области, AVA Group и АО «Большой Серпухов».  &laq...
Состоялась закладка научно-экспедиционного судна «Иван Фролов»
29 окт. 2024, 16:30:00
На предприятии "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Адмиралтейские верфи состоялась торжественная церемония закладки научно-экспедиционного судна (НЭС) "Иван Фролов". Об этом Sudostroenie.info сообщили 29 октября в пресс-службе корпорации. НЭС "Иван Фролов" строится для Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)...
Началось строительство девяти жилых корпусов в районе Троицк
29 окт. 2024, 15:00:19
В Новой Москве началось возведение девяти корпусов, объединенных подземным паркингом, застройщик уведомил Мосгосстройнадзор о начале строительно-монтажных работ. Об этом сообщил председатель ведомства Антон Слободчиков. Корпуса высотой от 7 до 14 этажей построят в рамках жилого комплекса по адресу: поселение Десеновское, квартал 61, земельный участок 18. «Девять корпусов общей площадь...
На Эльбрусе воссоздают альпинистский лагерь «Приют 11»
29 окт. 2024, 14:30:19
Новый спортивно-туристический комплекс с отелем и базой горных спасателей МЧС появится в Кабардино-Балкарии на месте исторической высокогорной базы «Приют 11». Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реализацию проекта в границах «Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус». Гостиница на юго-восточном склоне Эльбруса на высоте боле...
Компании Нацпроектстроя возвели Звёздный мост через реку Томь
29 окт. 2024, 13:30:10
Открыто движение по Северо-Западному обходу города Кемерово и ключевому объекту этой автодороги – Звёздному мосту через Томь. В церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Кузбасса Илья Середюк. Мост длиной 884 м построен «Мостострой-11» по проекту «Института «Стройпроект&...
В Дагестане в четырехполосное исполнение перевели ещё 14 км трассы Р-217 «Кавказ»
29 окт. 2024, 12:45:10
Капитальный ремонт с расширением проезжей части с двух до четырех полос движения завершили на участке с 865-го по 879-й км трассы Р-217 «Кавказ», входящей в состав международного транспортного коридора «Север – Юг». Дорога ведет к уникальному древнейшему городу на берегу Каспийского моря – Дербенту. Круглогодично она пропускает большой туристический поток....
Правительство выделит более трети миллиарда рублей на строительство и ремонт региональных автодорог
29 окт. 2024, 11:30:51
Республика Татарстан и Архангельская область получат финансовую поддержку на строительство и ремонт автодорог, значимых для социально-экономического развития этих регионов. Распоряжение о выделении на эти цели 360 млн рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. За счёт федерального финансирования в Республике Татарстан до конца 2024 г...
Дептранс Москвы и РЖД согласовали проект развития Центрального транспортного узла
29 окт. 2024, 10:48:07
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы согласовал с ОАО «РЖД» двухэтапный сценарий реализации проекта развития Центрального транспортного узла (ЦТУ). Об этом сообщила пресс-служба Дептранса. «За основу проекта развития Центрального транспортного узла возьмем опыт запуска Московских центральных диаметров (МЦД). С коллегами из РЖД уже согл...
АЛРОСА строит новую электростанцию для Вилюйских улусов Якутии
28 окт. 2024, 17:15:00
«Якутская генерирующая компания», предприятие в составе АЛРОСА, приступила к реализации проекта по повышению уровня энергоснабжения жителей Вилюйской группы улусов на западе Якутии. Энергетики планируют построить новую газопоршневую электростанцию (ГПЭС) мощностью 32 МВт в городе Вилюйске. Сроки пуска электростанции намечены на 2027 год. Инвестиции в проект превысят 2,8 млрд рублей. &...
Самое большое строящееся в РФ рыболовное судно готовится к спуску на воду
28 окт. 2024, 17:00:00
В Калининграде продолжается постройка большого морозильного траулера (БМРТ) "Виктор Гаврилов" проекта 5670FT. О ходе работ сообщили 28 октября в Российском морском регистре судоходства (РС). Строительство судна ведется на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) под техническим наблюдением РС по заказу рыболове...
Федеральные дорожники начали укладку асфальта при реконструкции «Южного полукольца» под Петербургом
28 окт. 2024, 16:45:16
Работы по укладке нового дорожного покрытия начались в районе 94-го км федеральной дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Тосненский район Ленинградской области). В течение недели здесь уложат более 11 тыс. кв. м верхнего слоя основания и столько же нижнего слоя покрытия из асфальтобетона. В ближайшее время по новому асфальту поедут первые автомобили. Работы ведутся...
В Орле построят поликлинику на 600 посещений в смену
28 окт. 2024, 16:00:03
Решение о строительстве здания поликлиники №1 в городе Орле было принято для улучшения условий и качества медицинской помощи для жителей Железнодорожного района областного центра. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию. Новое медицинское учреждение размещается на земельном участке между Паровозной улицей, Старомосковским и Московским шоссе. Здание из...