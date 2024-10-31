Разработанный в Новосибирске дрон-крыло инспектирует томские ЛЭП

час назад
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Источник:
interfax-russia.ru
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Созданный в Новосибирском государственном университете беспилотник по схеме "летающее крыло" нашел применение в охране энергообъектов, сообщил завкафедрой электропривода и автоматизации промышленных установок НГТУ Денис Котин.

"Сейчас мы это "крыло" используем в хоздоговорной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе в "Россетями" - с помощью этого "крыла" мы осуществляем облет ЛЭП, диагностику состояния ЛЭП по информации с приборов видеофиксации, соответствующих датчиков, размещенных на этом "крыле". Это "Россети Томск", - сказал он журналистам в кулуарах научно-производственного форума "Золотая долина" в Новосибирске.

Первые облеты ЛЭП прошли на минувшей неделе, уточнил он.

Всего в НГТУ изготовлено два летных экземпляра "летающего крыла".

Котин также отметил, что в НГТУ созданы электродвигатели для беспилотников ("летающего крыла", мультикоптера и грузового беспилотника самолетного типа), не уступающие китайским аналогам, а по КПД несколько их превосходящие. В университете создана лаборатория беспилотных авиационных систем.

На "Золотой долине" также представлен наблюдательный беспилотник с вертикальным влетом и посадкой, а также функцией зависания над объектом наблюдения, совмещающий схему "летающего крыла" и мультикоптера.

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