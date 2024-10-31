«Россети Кубань» повысили надежность электроснабжения 500 тыс. потребителей юго-западных районов Краснодарского края

В рамках ремонтной кампании 2024 года энергетики Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» выполнили ремонт 128 км высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП). Энергообъекты обеспечивают электроэнергией более 500 тыс. потребителей, сотни социально значимых учреждений и курортную инфраструктуру в пригороде Анапы, Геленджика, Новороссийска, а также Крымском и Абинском районах Краснодарского края.

В ходе ремонта специалисты заменили 6,8 тыс. изоляторов и установили 346 птицезащитных устройств (ПЗУ). Новые изоляторы отечественного производства обладают высокими эксплуатационными и техническими характеристиками: повышенной механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию внешней среды. В свою очередь, установка ПЗУ позволит уберечь птиц от поражения электрическим током и снизить риск возникновения нештатных ситуаций из-за продуктов жизнедеятельности пернатых.

Кроме того, для защиты оборудования от грозовых перенапряжений и высоких ветровых нагрузок в период непогоды энергетики выполнили замену более 5,2 км грозозащитного троса и расчистили от древесно-кустарниковой растительности 65 га трасс ЛЭП.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований Краснодарского края: Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа, Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 5,3 тыс. кв. км с численностью населения около 1 млн человек. Юго-Западные электрические сети – это 79 трансформаторных подстанция напряжением 35-110 кВ, а также линии электропередачи общей протяженностью более 7 тыс. км.