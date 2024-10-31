«Россети Юг» повысили качество электроснабжения в Лиманском районе Астраханской области

Ремонт и техническое обслуживание 84 комплектных трансформаторных подстанций и 42 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-10 кВ в текущем году позволили повысить качество и надежность электроснабжения жителей Лиманского района Астраханской области.

Так, в селах Яндыки, Оля, Бударино и Михайловка энергетики филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» заменили на линиях электропередачи 12,5 км провода. Из них 4 км на самонесущий изолированный (СИП) с улучшенными характеристиками. Он обладает повышенной прочностью, а его использование позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей и снизить риски травм и незаконных подключений. Кроме того, специалисты компании выполнили расчистку более 20 га охранных зон ЛЭП 0,4/10 кВ от древесно-кустарниковой растительности, вынесли за границы дворов жилых домов несколько опор воздушных линий электропередачи, а также заменили более 50 опор.