Казанский государственный аграрный университет построит общежитие на 634 места

В Республике Татарстан построят общежитие для "Казанского государственного аграрного университета" на 634 места, сообщает RosTender.info.

Подрядную организацию определят по итогам тендера. Заявки принимают до 8 ноября. На строительство потратят 975 млн рублей из субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства.

Планируемая площадь здания 16375 кв.м. Объем здания должен иметь единую высоту, 16 надземных этажей и подвал (этажность-16, количество этажей -17). Архитектурная высота здания - 50.920 м. В здании запроектированы жилые группы блоков с постоянным пребыванием людей в количестве 634 человек, 113 жилых помещений, в том числе: трёхкомнатных - 92шт, двухкомнатных - 21 шт. Также, проектом предусмотрен фасад ориентированный на здание университета. Для обеспечения доступа пожарных машин, организуется проезд шириной 6 м, на расстоянии от здания 8-10 м. В дворовой части, напротив входа, организовываются площадки отдыха и занятий физкультурой. Строительство завершат до 08 декабря 2027 года.