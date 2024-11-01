Минтруд утвердил профстандарты для специалистов в области проектирования объектов электросетевого хозяйства
2 часа назад
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Минюст 22 октября 2024 года зарегистрировал приказы Минтруда о вступлении в силу с 1 марта 2025 года двух профессиональных стандартов для специалистов в области проектирования технологических решений тепловых электростанций, линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства.
- Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства» (утвержден приказом Минтруда № 474н от 18 сентября 2024 г.) разработан НОПРИЗ. Документ описывает трудовые функции для специалистов, занимающихся подготовкой проектной документации по отдельным узлам и элементам на различных стадиях разработки проектов линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства для систем электроснабжения объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, капитального ремонта, а также их ликвидации. И содержит требования к образованию, обучению и опыту практической работы инженеров-проектировщиков.
- Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования технологических решений тепловых электростанций» (утвержден приказом Минтруда № № 473н от 18 сентября 2024 г.). Документ разработали НОПРИЗ, ООО «ИЭмСи» и ООО «Проектно-конструкторское бюро «Теплоэнергетика». Стандарт предназначен для специалистов, работающих в области подготовки проектной и рабочей документации по отдельным узлам и элементам для проектирования технологических решений тепловых электростанций. Документ описывает основные трудовые функции и требования к знаниям.
Профессиональные стандарты начнут действовать с 1 марта 2025 года по 1 марта 2031 года.
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