Минтруд утвердил профстандарты для специалистов в области проектирования объектов электросетевого хозяйства

Минюст 22 октября 2024 года зарегистрировал приказы Минтруда о вступлении в силу с 1 марта 2025 года двух профессиональных стандартов для специалистов в области проектирования технологических решений тепловых электростанций, линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства.

Профессиональный стандарт « Специалист в области проектирования линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства » (утвержден приказом Минтруда № 474н от 18 сентября 2024 г.) разработан НОПРИЗ. Документ описывает трудовые функции для специалистов, занимающихся подготовкой проектной документации по отдельным узлам и элементам на различных стадиях разработки проектов линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства для систем электроснабжения объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, капитального ремонта, а также их ликвидации. И содержит требования к образованию, обучению и опыту практической работы инженеров-проектировщиков.

» (утвержден приказом Минтруда № 474н от 18 сентября 2024 г.) разработан НОПРИЗ. Документ описывает трудовые функции для специалистов, занимающихся подготовкой проектной документации по отдельным узлам и элементам на различных стадиях разработки проектов линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства для систем электроснабжения объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, капитального ремонта, а также их ликвидации. И содержит требования к образованию, обучению и опыту практической работы инженеров-проектировщиков. Профессиональный стандарт «Специалист в области проектирования технологических решений тепловых электростанций» (утвержден приказом Минтруда № № 473н от 18 сентября 2024 г.). Документ разработали НОПРИЗ, ООО «ИЭмСи» и ООО «Проектно-конструкторское бюро «Теплоэнергетика». Стандарт предназначен для специалистов, работающих в области подготовки проектной и рабочей документации по отдельным узлам и элементам для проектирования технологических решений тепловых электростанций. Документ описывает основные трудовые функции и требования к знаниям.

Профессиональные стандарты начнут действовать с 1 марта 2025 года по 1 марта 2031 года.