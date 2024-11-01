Одобрен проект строительства общежития Севастопольского государственного университета

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения актуализированной проектно-сметной документации на строительство нового общежития на 1200 мест для студентов СевГУ в Севастополе.

Общежитие площадью более 25 тысяч квадратных метров возведут на Университетской улице. Оно будет состояться из двух семиэтажных блоков, соединенных теплым переходом на уровне третьего этажа.

По словам главного эксперта проекта Дмитрия Придатченко, для студентов и преподавателей Университета на первых этажах зданий обустроят магазины, кафе, аптеки, а также коворкинги.

«На остальных этажах разместят жилые ячейки, в том числе для маломобильных групп населения. Также на территории общежития обустроят внутренний двор, в который студенты смогут выходить из холла первого этажа», – рассказал представитель Главгосэкспертизы России.

Кроме того, по проекту на фасадах зданий установят подсветку теплого оттенка – она станет архитектурной особенностью объекта и обеспечит дополнительное освещение в ночное время.

Заказчик – Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства»

Генеральный проектировщик – ГУП Республики Татарстан «Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект»