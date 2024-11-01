Роман Маршавин назначен заместителем Министра энергетики Российской Федерации
01 нояб. 2024, 17:40:00
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Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина от 1 ноября 2024 года Роман Маршавин назначен заместителем Министра энергетики Российской Федерации.
На нового заместителя Министра будет возложена координация деятельности Министерства по вопросам международного сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса и ряд иных полномочий.
До своего назначения Роман Маршавин занимал должность исполнительного директора от Российской Федерации во Всемирном банке. С 1999 года он работал на различных должностях в МИД России, Банке России, Минфине России и Минэнерго России.
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