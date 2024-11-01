Роман Маршавин назначен заместителем Министра энергетики Российской Федерации

Новый глава Минэнерго Сергей Цивилев намерен работать с нынешним кадровым составом министерства. Он сообщил об этом журналистам в ходе поездки в Кемерово. Цивилев был губернатором Кемеровской области с 2018 года до мая 2024 года. "Из команды Кузбасса (в Минэнерго РФ - ИФ) на сегодня никого не собираюсь брать. Если я начну выдергивать людей, то что у нас будет происходить? Ни в коем случа...