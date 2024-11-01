Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с Губернатором Новгородской области Андреем Никитиным

Особое внимание было уделено реализации мероприятий по программе повышения надёжности (ППН) электроснабжения потребителей региона.

«Разработаны первоочередные меры, которые предусматривают реконструкцию воздушных линий электропередачи общей протяжённостью 616,3 км в 15 районах. Уже началось проектирование, а реализация мероприятий начнётся в 2025 году», – рассказал Сергей Цивилев.

По словам Министра, в рамках ППН в 2024 году было закуплено 76 единиц спецтехники и автотранспорта. Глава Минэнерго отметил, что необходимо продолжить работу по замене и снижению износа основного технического оборудования и ЛЭП 35 кВ, 110 кВ и выше. Также поручено повысить оснащённость социально значимых объектов резервными источниками снабжения электроэнергии.

Помимо этого, Сергей Цивилев и Андрей Никитин обсудили реализацию программы развития газоснабжения и газификации области на 2021-25 годы: