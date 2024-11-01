Строительство промышленно-производственных корпусов началось на территории ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске

Строительство промышленно-производственных корпусов (ППК) началось на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске. Строители приступили к разработке котлованов и готовят площадку к прокладке инженерных коммуникаций.

«Строительство собственных промышленно-производственных корпусов — очередной этап развития нашей особой экономической зоны „Кулибин“. Такие готовые „под ключ“ площади особо востребованы у инвесторов, так как позволяют установить оборудование и начать производство в кратчайшие сроки. Снижаются финансовые затраты на первоначальный запуск проекта. Важно, что компании получат статус резидента ОЭЗ со всеми льготами, предусмотренными этим особым налоговым режим», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Всего планируется построить один административный и девять промышленных корпусов. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован уже на 2025 год.

«Общая площадь корпусов превысит 29 тысяч квадратных метров. Здания будут обеспечены всем необходимым: электричеством, теплом, системами водоснабжения и водоотведения. Важно, что, помимо аренды, у промышленников будет возможность выкупить здания с использованием федеральной льготной промышленной ипотеки», — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Управляющей компанией ОЭЗ «Кулибин» выступает АО «Корпорация развития Нижегородской области».

«Наличие таких площадок является еще одним преимуществом нашей особой экономической зоны, мы уже видим интерес инвесторов к размещению своих предприятий в корпусах», — отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» создана в мае 2020 года на территории г. о. г. Дзержинск.

На сегодняшний день экспертный совет особой экономической зоны одобрил реализацию 35 инвестиционных проектов, общая сумма инвестиций по которым превышает 100 млрд рублей.

В 2023 году площадь ОЭЗ была увеличена до 724 гектаров. В состав ОЭЗ входят государственная территория (более 400 га), а также частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез Ока». Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет с момента получения первой прибыли, до 5% — в следующие 5 лет и 14,5% — в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог. Действие льготы по налогу на прибыль начинается с налогового периода, в котором компания-резидент впервые получила прибыль.