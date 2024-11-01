В Невском районе Петербурга к 2027 году появится школа почти на 1900 мест

На проспекте Обуховской обороны построят новую школу, которая сможет принять 1850 учеников. Об этом сообщила пресс-служба застройщика проекта девелопера Setl Group.

Четырёхэтажное образовательное учреждение появится в ЖК "Астра Континенталь". Здание школы спроектировали в "П"-образной форме. В нём будут оборудованы лаборатории, мастерские, а также вместительный актовый зал, столовая с обеденным залом и библиотека площадью почти 900 кв. метров. Для спортивных занятий предусмотрены два спортзала и столько же бассейнов.

Двор школы оборудуют для проведения уличных мероприятий, праздников и торжественных линеек. Благоустроят и прилегающую территорию. Например, рядом появится спортивный кластер площадью более 6,5 тыс. м2. В нём предусмотрены футбольное поле, две площадки для игр в волейбол и баскетбол, а также восемь дорожек для бега и отдельная дорожка для прыжков в длину.

Кроме школы Setl Group намерен построить в жилом комплексе три детских сада суммарно на 700 мест и многофункциональный парк "Город Спорта".

К лету 2026 года в Приморском районе Петербурга Setl Group построит школу на 550 учеников. Ассиметричное здание будет разделено на три блока высотой от 1 до 4 этажей, на стыке которых будет располагаться просторный и светлый вестибюль, где ученики 1–11 классов смогут пообщаться и поиграть на переменах.

Историческую усадьбу Жерновка в Красногвардейском районе Петербурга, которая является объектом культурного наследия федерального значения, ожидает капитальный ремонт и переустройство под детскую музыкальную школу. В усадьбе оборудуют учебные классы и концертные залы, а прилегающий парк станет общедоступным общественным пространством.