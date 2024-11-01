В РФ вступил в силу закон о регулировании оборота цифровой валюты

Закон о регулировании оборота цифровой валюты, по которому правительство РФ в том числе получает право регулировать деятельность операторов, предоставляющих инфраструктуру для майнинга, вступил в силу с 1 ноября.

В частности, закон наделил правительство правом запрещать майнинг цифровой валюты в конкретных регионах или на их отдельных территориях, а также определять порядок и случаи введения таких ограничений. Под запрет может попасть и участие в майнинг-пуле - специальном сервере, который используют для распределения нагрузки по добыче цифровой валюты.

Также правительство будет регулировать деятельность операторов, предоставляющих инфраструктуру для майнинга.

Расширился круг возможных получателей адреса - идентификатора цифровой валюты (позволяет учитывать зачисление и расход). До этого доступ к нему мог получить только Росфинмониторинг, теперь это могут делать все федеральные органы исполнительной власти, а также органы дознания, предварительного следствия и оперативного розыска.

Ранее было предусмотрено, что Росфинмониторинг составляет перечень адресов-идентификаторов, операции по которым выглядят подозрительно - как отмывание доходов, финансирование терроризма и т. д.

Как заявлял замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак, майнинг - как промышленный, так и частный - будет запрещен в некоторых энергодефицитных регионах РФ на государственном уровне. По его словам, энергодефицит уже сейчас наблюдается на Дальнем Востоке, в юго-западной части Сибири и на Юге РФ.

О реестре майнеров

Поправки также передали под контроль ФНС ведение реестра майнеров, на основе которого операторы оказывают услуги. Ранее реестром занималось Минцифры. Граждане могут осуществлять майнинг без включения реестр, если умещаются в определенные лимиты по потреблению электричества. Для ИП и юрлиц майнинг разрешен только после внесения в реестр.

ФНС теперь может исключать компании из реестра майнеров за неоднократные нарушения в течение одного года. При этом оператор будет не вправе предоставлять майнинговую инфраструктуру организациям, не включенным в реестр или исключенным из него.