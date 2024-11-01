В столице Калмыкии энергетики подвели коммуникации к земельным участкам для многодетных семей

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» построили 8 км воздушных линий электропередачи 10 кВ для обеспечения электроэнергией земельных участков многодетных семей в южном районе г. Элисты. Объем предоставленной мощности превысил 890 кВт.

По региональной программе «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия» почти 150 семей получили здесь бесплатные участки для строительства жилья. Компания «Россети Юг» обеспечила возможность подключения к электросетям.

Всего за девять месяцев 2024 года филиал «Россети Юг» – «Калмэнерго» исполнил свыше 840 договоров на технологическое присоединение к сетям энергокомпании. В числе подключенных к сетям объектов также системы уличного освещения вдоль федеральной автотрассы Р-216 «Астрахань – Элиста – Ставрополь», сельский дом культуры, контактный зоопарк и другие учреждения.