«Россети Кубань» подготовили к зиме 90 км ЛЭП в славянском энергорайоне

В ходе подготовки энергообъектов к осенне-зимнему периоду специалисты Славянского филиала «Россети Кубань» выполнили ремонт почти 90 км высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП). Проведенные мероприятия повысят надежность электроснабжения потребителей и социально значимых объектов Красноармейского, Славянского и Темрюкского районов Краснодарского края.

Энергетики заменили почти 90 опор и более 5 тыс. изоляторов. Для предупреждения нарушений электроснабжения из-за падения веток и деревьев на ЛЭП во время непогоды от древесно-кустарниковой растительности расчищено 21 га трасс охранных зон.

Так, в Красноармейском районе на высоковольтной линии электропередачи «Новомышастовская – Старонижестеблиевская» провели мероприятия по усилению фундаментов железобетонных опор, замене изоляторов, а также установке информационных плакатов.

На ЛЭП «Новопетровская – Забойская» в Славянском районе провели монтаж 1,8 км грозозащитного троса. Грозотрос предназначен для защиты энрегообъектов от разрядов молний, которые могут стать причиной технологических нарушений и перерывов электроснабжения потребителей. Его своевременная замена увеличивает надежность работы сетевой инфраструктуры в грозовой сезон и предотвращает обрывы троса в зимний период.

На линии электропередачи «Забойская – Деревянковская» в Славянском районе энергетики провели ремонт почти 40 опор, а также замену изоляторов на современные из закаленного стекла отечественные производства, которые имеют повышенную механическую прочность, устойчивы к перепадам температур и воздействию окружающей среды.

Славянские электрические сети обеспечивают электроэнергией три муниципальные образования: Красноармейский, Славянский и Темрюкский районы Краснодарского края с общей численностью населения 350 тыс. человек. В зоне ответственности филиала 77 подстанций 35-220 кВ и 2 263 трансформаторных подстанций классом напряжения 6-10/0,4 кВ. Общая установленная мощность – 1 495 МВА.