«Россети Кубань» повысили надежность электроснабжения Лабинского и Мостовского районов Краснодарского края

Специалисты Лабинского филиала компании «Россети Кубань» завершили ремонт подстанций «Лабинск-1», «Промышленная» и «Семсовхоз» в Лабинском и Мостовском районах Краснодарского края. Энергообъекты обеспечивают электроэнергией жителей административных центров и сельских населенных пунктов, а также социально значимые и промышленные объекты.

Энергетики выполнили капитальный ремонт силовых трансформаторов, разъединителей, выключателей, конденсаторов связи и другого оборудования энергообъектов. Провели необходимые противопожарные мероприятия, благоустроили прилегающую территорию и обновили диспетчерские наименования.

Всего в рамках реализации ремонтной программы и подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2024/2025 годов специалисты Лабинских электрических сетей выполнили ремонт оборудования и техническое обслуживание 19 крупных подстанций.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи,

50 подстанций напряжением 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.