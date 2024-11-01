«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения 12 высокогорных селений и древнего аула Старый Кахиб в Дагестане

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» ведут работы по подготовке к предстоящей зиме энергообъектов высокогорного Шамильского района.

Комплекс технических мероприятий позволит энергетикам повысить надежность и качество электроснабжения порядка тысячи жителей 13 населенных пунктов. В их числе – одно из древнейших поселений Дагестана Старый Кахиб.

Аул Старый Кахиб относится к туристической зоне. Заселение этой местности предположительно произошло еще в каменном и бронзовом веках. Здесь среди прочего находятся сторожевые башни VIII-X веков постройки.

Специалисты филиала «Дагэнерго» заменили 55 опор линий электропередачи (ЛЭП), отремонтировали 9 комплектных трансформаторных подстанциях. Также планируется замена порядка 9 километров ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Современный провод также позволяет снизить риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности и исключить возможность незаконного подключения к ЛЭП.

Работы предусмотрены Программой технического обслуживания и ремонта энергообъектов «Дагэнерго» в 2024 году.