Американский штат Калифорния принял два закона о развитии и внедрении GET

59 минут назад
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Источник:
АО СО ЕЭС
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Губернатор Калифорнии подписал законы, направленные на ускорение темпов внедрения технологий, повышающих эффективность работы электрической сети (grid enhancing technologies, GET). В настоящее время под GET понимается, прежде всего:

  • применение усовершенствованных проводов ЛЭП с улучшенными характеристиками, которые могут работать при более высоких рабочих температурах в течение длительного времени с низким провисанием и имеют повышенную по сравнению с обычными сталеалюминиевыми проводами такого же сечения пропускную способность;
  • применение регуляторов перетока мощности/ фазосдвигающих устройств – аппаратные и программные средства, позволяющие перераспределять перетоки мощности в целях разгрузки перегруженных и загрузки недостаточно эффективно используемых ЛЭП и контролируемых сечений;
  • применение динамического теплового анализа работы ЛЭП – аппаратные или программные средства, которые позволяют более точно определять пределы теплового нагрева действующих ЛЭП на основе текущих погодных условий и прогнозируемой нагрузки в реальном времени;
  • оптимизация топологии – программная технология, которая позволяет выстроить маршрут передачи электроэнергии в обход перегруженных участков электрической сети.

По оценке калифорнийского системного оператора CAISO, первые два вида GET обычно рассматриваются как альтернативные инструменты укрепления сетевой инфраструктуры, обеспечивающие снижение капитальных затрат на повышение пропускной способности. Другие GET целесообразнее применять в рамках операций в режиме реального времени: за счет теплового анализа и оптимизации топологии можно оперативно увеличить пропускную способность во время аварийной ситуации.

Первый из новых законов предусматривает проведение энергокомпаниями анализа целесообразности применения GET и представления до 1 января 2026 г. двух отчетов CAISO, который, в свою очередь, будет рассматривать результаты в рамках ежегодной процедуры планирования развития энергосистемы. Первый отчет должен показать выгоду от GET при достижении таких целей, как увеличение пропускной способности сети, снижение сетевых перегрузок, ограничений на поставки «чистой» электроэнергии, рисков возникновения лесных пожаров и др. Второй – помочь с выбором электрических соединений, которые могут быть заменены для достижения тех целей, а также для снижения технологических потерь и увеличения возможности быстро подключать новых потребителей или обслуживать возрастающую нагрузку. Первый отчет должен готовиться каждые два года, второй – каждые четыре года.

Второй закон вводит обязательную для CAISO процедуру в ходе согласования плана по развитию энергосистемы информировать отраслевого регулятора CPUC и законодательные органы штата о любых новых GET, которые системный оператор сочтет целесообразным внедрять, с обоснованием их экономической эффективности.

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