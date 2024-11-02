EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ Завод кабель, закупленной в августе 2024 г. в розничных магазинах электротехники г. Чита (ИП Урбаев О.С. Магазин «Вегос-М») и г. Улан-Удэ (ИП Урбаева В.С. Магазин «Вегос-М», ООО "ЗАЛАН" Магазин «ЗАЛАН»).

Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:

ВВГ Пнг(А)-LS 2*2,5: превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 5,6%);

ВВГ Пнг(А)-LS 2*1,5: занижение толщины изоляции (отклонение 10%); превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 7%);

ВВГ Пнг(А)-LS 3*1,5: занижение толщины изоляции (отклонение 13,3%); превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 7,9%);

ВВГ Пнг(А)-LS 3*2,5: занижение толщины изоляции (отклонение 10%); превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 6,4%).



Продукция под торговой маркой ТМ Завод кабель закуплена и испытана не в первый раз. В 2021 году результаты испытаний провода ПВС 3*2,5 и ПВС 3*1,5, а также в 2023 году кабеля ВВГ Пнг(А)-LS 3*2,5 показали несоответствие требованиям ГОСТ.

Что же до производителя? Кроме юридического адреса ООО «Завод-кабель» (ИНН 7606109591, г. Ярославль, пр-кт Октября, зд. 78к/20) какие-либо сведения о функционировании завода-изготовителя в информационном поле отсутствуют. Кроме того, по состоянию на 1 ноября 2024 года данное юридическое лицо находится на стадии ликвидации, а единственный сертификат соответствия на кабельно-проводниковую продукцию ЕАЭС RU С-RU.АД71.В.02639/19 признан недействительным еще в 2023 году.

Опираясь на все вышеперечисленные факты и результаты неоднократных проверок мы вправе констатировать факт намеренного и систематического выпуска фальсифицированной кабельно-проводниковой продукции под торговой маркой Завод кабель.

Специалисты EL-Комитета напоминают, что производство и сбыт кабельно-проводниковой продукции допустимы только при наличии действующих разрешительных документов. Потребителям, столкнувшимся с продукцией ТМ Завод кабель рекомендуем отказаться от ее приобретения, использования и реализации в связи с выявлением многочисленных нарушений со стороны «призрачного» завода.