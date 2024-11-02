Около 100 обрывов ЛЭП произошло в ростовском Новочеркасске из-за сильного ветра
Аварийные службы ликвидируют последствия шквалистого ветра в Новочеркасске (Ростовская область), сообщил глава администрации муниципалитета Юрий Лысенко.
"В городе зафиксированы около 100 обрывов проводов линий электропередач и более 50 поваленных стихией деревьев. Аварийные бригады "Донэнерго" восстанавливают нарушенное непогодой энергоснабжение в жилых домах, ведутся работы по восстановлению уличного освещения", - написал Лысенко в своем телеграм-канале.
Он также попросил горожан не ставить автомобили вблизи деревьев.
По данным телеграм-канала АО "Донэнерго", из-за технологического нарушения в сетях произошло частичное отключение жителей порядка 50 улиц Новочеркасска. Электроснабжение планируется восстановить в течение трех часов.
Как сообщалось, последствия сильного ветра ликвидируют также в Ростове-на-Дону.