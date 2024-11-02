Около 100 обрывов ЛЭП произошло в ростовском Новочеркасске из-за сильного ветра

Причиной отсутствия света на Фиоленте в Севастополе оказалось вмешательство некоего лица. Как сообщили ресурсы правительства региона в социальных сетях, при проведении несанкционированных работ частным лицом была повреждена кабельная линия 102 ПЭС Минобороны РФ. Место повреждения было оперативно восстановлено – но выяснилось, что на кабельной линии есть ещё два порыва. Являются ли все три...