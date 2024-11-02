Поздравление с днем рождения коммерческого директор HABSANS - Веры Иванкевич

Сегодня, 2 ноября, отмечает свой день рождения коммерческий директор компании HABSANS — Иванкевич Вера Владимировна. В этот знаменательный день коллектив компании поздравляет Веру Владимировну с праздником и желает ей крепкого здоровья, успехов в работе и новых свершений.

Уважаемая Вера Владимировна!

Поздравляем Вас с днем рождения! Хотим выразить искреннюю благодарность за ваш профессионализм. Вы мотивируете каждого достигать больших высот. Желаем вам здоровья, благополучия, новых достижений и неиссякаемой энергии! Пусть каждый день приносит радость, а все ваши планы и мечты сбываются. Мы уверены, что впереди Вас ждут только яркие успехи!

На Cabex-2024 Иванкевич Вера посетила "Открытую студию" и дала интервью для RusCable.Ru, в котором рассказала о маркетинге кабельного оборудования, менталитете русских и китайцев и добавочной стоимости брендов. Почитать интервью можно здесь.