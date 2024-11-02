Резидент ТОР «Камчатка» построит коттеджный поселок в столице полуострова

Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" - ООО "Гора" - построит новый коттеджный поселок вблизи микрорайона Кирпичики Петропавловска-Камчатского при господдержке. Дома будут предназначены как для постоянного, так и краткосрочного проживания, сообщил ТАСС генеральный директор Корпорации развития Камчатского края (КРКК) Александр Мыльников.

"Корпорация развития Камчатки приняла на сопровождение очередной инвестиционный проект. Общество с ограниченной ответственностью "Гора", которое возглавляет Андрей Сложеникин, готовится приступить к возведению коттеджного поселка вблизи микрорайона Кирпичики Петропавловска-Камчатского, на южных склонах горы Сопка Синичкина. Инвестиционный проект имеет статус резидента территории опережающего развития. Он предусматривает строительство 30 типовых коттеджей площадью 190 кв. м каждый", - рассказал Мыльников.

Он добавил, что 20 коттеджей предназначены для реализации потенциальным владельцам. Еще 10 домов инвестор намерен сдавать в аренду для длительного и краткосрочного проживания. Так, по словам собеседника ТАСС, строительство ведется в том числе и в туристических целях.

По словам Мыльникова, корпорация взяла на себя обязательства по оказанию информационно-консультативных услуг компании-партнеру и содействию ей в подготовке документов для получения разрешительной документации. "Также на КРКК возлагается поиск доступных механизмов государственной поддержки проекта, нам делегировано право организации рабочих встреч для решения проблемных вопросов, которые могут возникнуть в ходе строительства коттеджного поселка", - рассказала генеральный директор Корпорации развития Камчатского края.

Как сообщили ТАСС в КРКК, инвестиционный проект предусматривает строительство объектов в едином архитектурном решении, а также создание современной инженерной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, будут возведены детская и спортивная площадки. Формирование социальной инфраструктуры в поселке, по заявлению инвестора, является важной частью комплексного развития территории. Одной из ключевых особенностей выбранной локации для реализации проекта является ее близость к горнолыжному комплексу, ландшафтные характеристики и транспортная доступность.

Проект предполагает вложение более 650 млн рублей и создание восьми рабочих мест для обслуживания коттеджного поселка. Планируется, что последняя очередь коттеджного поселка будет сдана в эксплуатацию в 2030 году.

О Корпорации развития Камчатского края

Акционерное общество "Корпорация развития Камчатского края" создано правительством Камчатского края в 2013 году как ключевой институт развития в целях стимулирования инвестиционной активности в регионе. Среди основных направлений деятельности корпорации сопровождение проектов в режиме "одного окна", формирование инвестиционной привлекательности региона, привлечение инвесторов на полуостров.