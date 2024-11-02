Филиал ПАО «Россети» модернизировал коммутационное оборудование крупнейших подстанций Орловской области

Специалисты филиала ПАО «Россети» - МЭС Центра завершили плановый ремонт высоковольтных выключателей на магистральных подстанциях Орловской области к отопительному сезону. Выполненные работы повысят надежность электроснабжения населения региона, транспорта, социальной инфраструктуры и промышленных предприятий.

Всего модернизированы 25 единиц оборудования различных классов напряжения на главных питающих центрах города Орла, а также объектах, участвующих в электроснабжении потребителей Мценского и Ливенского районов Орловской области.

Работы проведены без ограничений передачи электроэнергии.

Высоковольтные выключатели относятся к коммутационному оборудованию подстанций. Они предназначены для отключения электрической цепи, в том числе в случае возникновения коротких замыканий. Техническое обслуживание устройств – одно из основных мероприятий ремонтной кампании.