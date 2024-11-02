Итоги заочного заседания Совета директоров РусГидро

31 октября 2024 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

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Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана ПАО «РусГидро» за I полугодие 2024 года, включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации генерирующих объектов.

По итогам первого полугодия показатель EBITDA ПАО «РусГидро» увеличился на 14% к показателям прошлого года и составил 70,3 млрд рублей, чистая прибыль составила 32,7 млрд рублей.

Финансирование инвестиционной программы ПАО «РусГидро» составило 52,5 млрд рублей, подконтрольных обществ-заказчиков строительства ПАО «РусГидро» – 5,6 млрд рублей.

Объем финансирования технического перевооружения и реконструкции – 14,6 млрд рублей. За счет переаттестации оборудования в результате реализации программы комплексной модернизации гидроэлектростанций установленная мощность увеличилась на 21 МВт.

В рамках реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2 осуществлен ввод 120 МВт электрической и 190 Гкал/ч тепловой мощности.

Фактическая выработка электрической энергии ПАО «РусГидро» в первом полугодии 2024 года составила 48,3 млрд кВт·ч.

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Совет директоров принял ряд решений корпоративного характера. В частности: