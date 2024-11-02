Нижегородская область получит 5,9 млрд рублей на электросети

Нижегородская область получит инфраструктурный заем в размере 5,9 млрд руб. на подключение к электросетям новых микрорайонов Нижнего Новгорода. Об этом сообщила служба внешних коммуникаций АО «ДОМ.РФ».

Финансирование будет обеспечено применением механизма инфраструктурных облигаций. Проект по строительству сетей в рамках комплексного развития территории реализует компания «Россети Центр и Приволжье».

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что по проекту будут построены две электроподстанции — в Ольгине и Новинках. Также будет проложено 8,9 км кабельных линий электропередачи и 106 км распределительной сети. Проект будет полностью профинансирован за счёт средств инфраструктурного займа.

Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров отметил, что использование механизма позволит снизить финансовую нагрузку на компанию в условиях высокого уровня ключевой ставки, а также минимизирует «тарифные последствия для потребителей».

По проектам комплексного развития территорий в Новинках и Ольгине планируют построить более 383 тыс. кв. м жилья. В перспективе там смогут поселиться около 70 тыс. человек.