«Россети Кубань» повысили надежность электроснабжения пригорода Усть-Лабинска

Специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» провели реконструкцию трех воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 35 кВ для перевода части нагрузки с подстанции «Усть-Лабинск–2» на подстанцию «Ново-Лабинская». Работы выполнены в рамках инвестиционной программы и направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей одноименного административного центра Усть-Лабинского района.

В ходе реконструкции специалисты установили 6 анкерно-угловых опор. Их оцинкованная поверхность менее подвержена влиянию окружающей среды, что важно для снижения вероятности возникновения нештатных ситуаций во время непогоды. Кроме того, энергетики проложили более 700 м кабеля под землей методом горизонтально направленного бурения.

Параллельно специалисты вели работы по монтажу грозозащитного троса. Он защищает ЛЭП от разрядов молний, которые могут стать причиной технологических нарушений и перерывов электроснабжения потребителей.

Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией четыре муниципальных образования: Выселковский, Кореновский, Тбилисский, Усть-Лабинский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 62 подстанции 35-110 кВ и 2 050 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 492 МВА.