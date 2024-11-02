«Россети Кубань» установили 190 птицезащитных устройств в адыгейском энергорайоне

В Адыгейском филиале «Россети Кубань» с начала 2024 года энергетики установили порядка 190 птицезащитных устройств (ПЗУ) на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) в нескольких районах Краснодарского края и Республики Адыгея. Выполненные работы предотвратят поражение пернатых электрическим током и повысят надежность функционирования ЛЭП.

Специальные диэлектрические конструкции, которые монтируются на траверсах ЛЭП, защищают птиц от контакта с токоведущими частями линий электропередачи, а также от загрязнения гирлянд изоляторов продуктами жизнедеятельности пернатых. Установка ПЗУ снижает вероятность технологических нарушений в работе энергообъектов и повышает надежность электроснабжения потребителей.

В зоне ответственности Адыгейских электрических сетей на высоковольтных ЛЭП установлено порядка 3,9 тыс. ПЗУ, которые расположены в ключевых орнитологических территориях и их буферных зонах (на основе рекомендаций орнитологов).

Адыгейские электрические сети обеспечивают электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края.