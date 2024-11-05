Ещё 30 км ключевых транспортных артерий Зауралья приведены в нормативное состояние

Несмотря на чрезвычайную паводковую ситуацию в Курганской области весной 2024 года и нестабильные погодные условия в летние месяцы, дорожникам удалось в срок завершить ремонтные работы на двух важных объектах дорожного хозяйства в границах региона.

Один из них – отрезок км 125 – км 135 трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган на наиболее загруженном маршруте вблизи поселка Водолазово. Здесь проезжает порядка 7 тыс. автомобилей в сутки. Дорога соединяет Курганскую и Свердловскую области, а также обеспечивает регулярную трудовую миграцию населения.

Второй отремонтированный участок имеет протяженность 20 км и входит в состав трассы Р-254 «Иртыш» (км 323 – км 343). Он расположен в Лебяжьевском районе на подъезде к одному из старейших городов Урала, административному центру области – Кургану. По трассе сразу в несколько регионов России доставляют сельскохозяйственные грузы и мясомолочные продукты. Также дорога ведет в Республику Казахстан. За последние несколько лет интенсивность движения здесь увеличилась с 5 тыс. до 12 тыс. автомобилей в сутки.

В рамках ремонтных работ на обоих участках восстановлена пострадавшая в результате пучинообразования дорожная одежда, произведено устройство защитного слоя износа с использованием современной технологии Микросюрфейсинг, которая призвана продлить срок службы дороги и увеличить показатели сцепления шин и ровность покрытия, а также повысить устойчивость дороги к образованию колеи за счет укладки слоя эмульсионно-минеральной смеси на глубину около 20 см. Также специалисты нанесли яркую дорожную разметку со светоотражающими элементами.

*** Стоит отметить, что отремонтированные участки федеральных трасс являются важной частью национального транспортного коридора Запад – Восток, именно по ним проходит транзит грузов, в том числе гуманитарных, из Сибири и Зауралья в центр страны и на новые территории России.

Приведение федеральных автодорог в нормативное состояние обеспечивает выполнение ключевых параметров национального проекта «Инфраструктура для жизни», стартующего в 2025 году, выполняя роль драйвера роста как для отдельных регионов, так и для ключевых отраслей экономики страны в целом.