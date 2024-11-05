Литий перестал быть дефицитом

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Источник:
Ассоциация Глобальная эне...
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Литий перерастал быть дефицитным сырьем. Если в 2022 г. глобальный спрос на литий превысил предложение на 9%, то по итогам 2024 г. объем добычи превзойдет объем потребления на 11%, следует из последнего квартального прогноза Департамента науки, промышленности и природных ресурсов Австралии. Согласно прогнозу ведомства, глобальное потребление лития по итогам нынешнего года составит 1,16 млн т (в эквиваленте литиевого карбоната), тогда как добыча достигнет 1,28 млн т.

Резкий рост спроса на литий в электроэнергетике и на транспорте привел к буму новых проектов по добыче. Про данным Energy Institute, объем добычи лития в период с 2021 по 2023 гг. увеличился на 80%. В абсолютном выражении прирост составил 90,1 тыс. тонн в год, из них 78 тыс. тонн в год приходилось всего на три страны – Китай, Чили и Австралию. Вместе с ростом интереса к отрасли изменилась и оценка запасов сырья. В 2019 г. Геологическая служба США оценивала мировые экономически извлекаемые запасы лития в 17 млн т, тогда как по итогам 2023 г. оценка была повышена до 28 млн т в год. При этом геологическая оценка запасов за тот же период выросла с 80 млн до 105 млн т, из них 23 млн т по итогам 2023 г. приходились на Боливию.

В ближайшие годы ключевыми трендами в отрасли станет диверсификация географии и способов добычи. Согласно прогнозу «Инфомайн», 42% прироста мировой добычи лития в период до 2030 г. обеспечат страны Южной Америки, 24% будет приходиться на Северную Америку, 14% – на Европу, 12% – на Африку, тогда как доля Австралии составит всего 8%. Хотя еще в 2023 г. на долю Австралии приходилось 24% мировой добычи лития. Твердые горные породы обеспечат 39% глобального прироста добычи, тогда как доля рассолов составит 46%, еще 15% будет приходиться на редкие способы добычи, в том числе извлечение лития из глины и подземных вод.

Драйвером развития отрасли остается электротранспорт. Согласно базовому прогнозу МЭА, глобальные продажи новых электрокаров и подключаемых гибридов увеличатся с 13,8 млн единиц в 2023 г. до 40,7 млн в 2030 г., а их доля в продажах новых легковых авто вырастет с 3,2% до 16%. Еще одним драйвером роста станет хранение энергии. По данным Управления энергетической информации (EIA), в первом полугодии 2024 г. в электроэнергетике США было введено в строй 20,2 гигаватта (ГВт) мощности накопителей, что на 20% больше, чем в первой половине 2023 г.

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