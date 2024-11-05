На улицах Томска появится праздничное освещение

В Томске проведут работы по освещению улиц и оформлению праздничного освещения, сообщает RosTender.info.

Подать заявку на участие в тендере на выбор исполнителя можно до 13 ноября. Исполнителю необходимо обеспечивать функционирование праздничного освещения на территории Томска в первом полугодии 2025 года на период проведения праздничных мероприятий общенационального и общегородского масштаба, хранение искусственных елей и иллюминации на собственной территории в специально отведенных местах, предусмотреть функционирование праздничного освещения на Новогодние праздники, функционирование консолей, перетяг, гирлянд "плачущий дождь", гирлянд со светодиодными лампами, светодинамических фонтанов, иллюминация ледовых городков функционирование светодинамических фонтанов, иллюминация новогодних елей. Также, необходимо выполнить работы по демонтажу установок праздничного освещения.

Сроки оказания услуг: с 01 января 2025 года по 30 июня 2025 года. Освещение улиц проведут за счет бюджета муниципального образования "Город Томск" в размере 127 млн рублей.