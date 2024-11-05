Опубликована информация о проведении КОМ на 2027 год
Системный оператор опубликовал на специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности» информацию, необходимую для проведения конкурентного отбора мощности на 2027 год.
Информация для КОМ на 2027 год сформирована в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2024 № 1472 (далее – Правила оптового рынка).
В соответствии с требованиями пункта 106 Правил оптового рынка и пункта 2.1.3.1 Регламента проведения конкурентных отборов мощности (приложение № 19.3 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, далее – Регламент КОМ) срок подачи (приема) ценовых заявок на продажу мощности в целях участия в КОМ на 2027 год установлен с 09:00 мск 11 ноября 2024 года до 16:00 мск 15 ноября 2024 года.