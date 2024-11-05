Продукция Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» вошла в проект «Крылатые вещи»
38 минут назад
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«Крылатые вещи» реализуются в рамках программы «Продвижение продукции промышленных предприятий Орловской области» под эгидой Департамента промышленности и торговли Орловской области.
На площадке Торгово-промышленной палаты конкурсное жюри из 15 заявок определило 10 победителей. Теперь их продукция будет официально представлять Орловскую область на различных мероприятиях как внутри региона, так и за его пределами.
15 быстрых зарядных станций “Парус электро” начали работу в Калининградской области
час назад
Станции объединены в два крупных зарядных хаба. Проект реализован компанией ТВЭЛ (входит в ГК Росатом). Компания “Парус электро” приняла участие в реализации проекта по созданию двух крупных зарядных хабов для электромобилей в Калиниградской области. Первый хаб расположен на острове Октябрьский в Калининграде и включает 10 быстрых зарядных станций “Парус электро”, каж...
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ Завод кабель
02 нояб. 2024, 16:30:14
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ Завод кабель, закупленной в августе 2024 г. в розничных магазинах электротехники г. Чита (ИП Урбаев О.С. Магазин «Вегос-М») и г. Улан-Удэ (ИП Урбаева В.С. Магазин «Вегос-М», ООО "ЗАЛАН" Магазин «ЗАЛАН»). Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требова...
Открытый чемпионат электриков IEK — победитель премии «Дело в людях»
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Ассоциация менеджеров России наградила победителей конкурса «Дело в людях». Открытый чемпионат электриков IEK — проект IEK GROUP — получил высокую оценку жюри и стал безоговорочным победителем в номинации «Выстраивание отношений с партнерами и клиентами». В конкурсе «Дело в людях» участвуют компании, ин...
АЛЮР — участник Форума поставщиков ЭТМ на Волге
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Кабельный завод «АЛЮР» активно сотрудничает с компанией ЭТМ в сфере поставок кабельной продукции и регулярно принимает участие в её отраслевых событиях. На этот раз 42-й Форум ЭТМ объединил более 110 ведущих производителей технических решений для проектирования, строительства и эксплуатации различных объектов в живописном городе на Волге – Нижнем Новгороде. Экспозицию форума разм...
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РУСЭЛ изготовит электротехнические щиты и КТП для крупного газохимического объекта
02 нояб. 2024, 13:30:09
Балтийский газохимический комплекс подписал договор с ООО «ЦУП ЧЭАЗ» (компания входит в холдинг РУСЭЛ) на разработку и изготовление оборудования. Номенклатурный ряд включает в себя двухтрансформаторную КТП мощностью 2000 кВА внутренней установки и 6 щитов НКУ-0,4 кВ в конструктиве типа «КУЭС». В данный момент изделия собираются на территории производственного комплекса холд...
В автопарке Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» появился первый электрический кар
01 нояб. 2024, 16:45:01
В автопарке Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» появился новый труженик – погрузчик. Это первый электрический кар на Заводе, который, несмотря на свои скромные размеры, способен поднимать и перемещать 3,5 тонны. Полное отсутствие шума, удобное электронное управление, естественный климат-контроль, 100% экологичность. Он уже влился в дружный коллектив погрузчиков и принялся за ра...
Алюминиевый Вестник: Спецвыпуск – Дорога 2024
01 нояб. 2024, 13:45:10
15-17 октября в Екатеринбурге состоялось главное выставочное событие в отрасли дорожного хозяйства страны – специализированная выставка «Дорога 2024». Участие в работе выставки приняли свыше 3 тысяч специалистов дорожного хозяйства, обсудившие актуальные вопросы и инновационные продукты для отрасли. Свои разработки в области дорожного хозяйства и обустройства инфраструктуры предс...
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Триаксиальный кабель «Спецкабеля» применяется в системах радиационного контроля
01 нояб. 2024, 10:48:11
Триаксиальный кабель РК 50-1,9-11-В разработан столичным заводом «Спецкабель» специально для применения в высокочувствительных приборах систем радиационного контроля. Такие приборы незаменимы на АЭС, в рентгеновских кабинетах и других объектах, где требуется точный и надежный мониторинг радиационного фона. Триаксиальный кабель «Спецкабеля» соответствует строгим требовани...
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РУСЭЛ выпустил первый локализованный образец НКУ 0,4 кВ
01 нояб. 2024, 10:00:00
Холдинг «Русская электротехника» (РУСЭЛ) продолжает развивать международное сотрудничество, реализуя проекты по локализации своих производств. Так, в КНР холдинг совместно с ключевым электротехническим предприятием выпустили опытный образец шкафа 0,4 кВ. «На предприятие направлены специалисты холдинга. Российские инженеры проводят совместную с сотрудниками китайского завода...
Чемпионат электриков IEK — в списке лучших практик BRICS!
01 нояб. 2024, 09:48:00
Открытый чемпионат электриков IEK включен в библиотеку лучших практик BRICS, в блок «Компетенции и развитие персонала». Библиотека создана в октябре 2024 года по инициативе российской стороны и объединила реализованные проекты, направленные на продвижение технологий, компетенций и цифровых коммуникаций из 10 стран. IEK GROUP развивае...
«Людиновокабель» принял участие в Форуме ЭТМ в Нижнем Новгороде
01 нояб. 2024, 09:24:00
31 октября 2024 года компания "Людиновокабель" приняла участие в отраслевом форуме по инженерным системам "ЭТМ", который прошел в Нижнем Новгороде. На этом мероприятии, собравшем более 2000 профессионалов отрасли, компания представила свою продукцию. Основное внимание было уделено самонесущему изолированному проводу (СИП) с аккредитацией ФСК, контрольным и силовым кабелям, реко...
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Кабельные органайзеры ITK для внутренней прокладки — уже на складе. Произведены в России, на предприятии IEK GROUP
31 окт. 2024, 18:00:05
Органайзеры серии LS ITK для внутренней прокладки кабельных трасс поступили на склады готовой продукции IEK GROUP. Это специализированное решение для организации кабелей связи во внутреннем пространстве серверных шкафов LINEA S. Кабельные органайзеры LS ITK отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования при проектировании и строите...
Огнестойкий кабель Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» вновь успешно прошел испытания в составе огнестойких кабельных линий (ОКЛ)
31 окт. 2024, 16:15:16
Специальный кабель производства «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» с термическим барьером теперь будут применять в ОКЛ такие изготовители линий, как ПО «Металлист», «Вергокан», «ЕАЕ» и «Завод кабельных металлических конструкций». ОКЛ используется в системах управления эвакуацией и оповещения людей, аварийного освещения и автоматического пожаротуш...
ЧЭАЗ принимает участие в реализации крупного энергопроекта Сахалина
31 окт. 2024, 16:00:16
Новую электрическую подстанцию, ставшую крупнейшим энергообъектом на Сахалине за последние 25 лет, готовят к запуску в областном центре. Об этом сообщает правительство региона. Подстанция 25 МВА, а также 12 понижающих трансформаторных подстанций 6 кВ в микрорайоне «Уюн парк» позволят обеспечить электричеством до 15 тысяч жителей и социальные объекты масштабного жилого комплекса в се...
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EL-Комитет НОПСМ провёл мониторинг качества кабельно-проводниковой продукции в трех крупнейших городах Южной Сибири
31 окт. 2024, 14:00:00
Масштабный мониторинг качества кабельно-проводниковой продукции прошел в трех крупнейших городах Южной Сибири – Чите, Иркутске и Улан-Удэ. В августе 2024 г. представителями EL-Комитета НОПСМ совместно с экспертами ТПП регионов осуществлены закупка и отбор проб образцов широкого ассортимента кабельной продукции в 10 розничных магазинах электротехники. Всего закуплено и отобрано 36 образцов...
«ФОРЭНЕРГО» на 22-й казахстанской международной выставке «Энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение»
31 окт. 2024, 12:45:13
ПО «ФОРЭНЕРГО» традиционно принимает участие в Казахстанской международной выставке «Энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение». И этот год не стал исключением — продукция холдинга представлена сегодня на стенде АО «Энергия+21» в Алматы. Рынок Казахстана всегда был одним из приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности...
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Электрощит Самара на выставке POWER EXPO Almaty
31 окт. 2024, 12:00:13
Компания Электрощит Самара принимает участие в ключевой энергетической выставке POWER Expo, Алматы, Казахстан и демонстрирует флагманского оборудование на базе партнера - компании Petroleum Technology в Казахстане. Партнерство с Petroleum Technology - один из важных шагов в развитии экспортного направления Электрощит Самара, который позволит укрепить позиции компании на перспективном рынке Каза...
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Компания «Оптиковолоконные Системы» приняла участие в Международной конференции CRU World Optical Fibre & Cable Conference
31 окт. 2024, 11:00:00
9-10 октября Генеральный директор Андрей Николаев и Коммерческий директор Алексей Макаркин приняли участие в Международной конференции CRU World Optical Fibre & Cable Conference в Шанхае. На мероприятии, где собрались ключевые игроки отрасли, участники получили уникальную возможность обменяться опытом и обсудить актуальные вызовы, стоящие перед индустрией. В формате дискуссии на конференции...
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В День работника кабельной промышленности «Сарансккабель» провёл экскурсию для детей сотрудников
31 окт. 2024, 10:12:00
Второй год в День работника кабельной промышленности «Сарансккабель» приглашает детей сотрудников на экскурсию по кабельному производству. В этом году юных гостей стало больше. И, кажется, это уже становится традицией, любимой и долгожданной. Ребятам рассказали о том, какую важную и нужную работу делают их родители на заводе, показали образцы кабеля, которые изготавливают на предп...
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«Контактор» — участник юбилейной выставки «Энергетика Урала» в Уфе
31 окт. 2024, 10:00:09
Вчера в Уфе начал свою работу Российский Энергетический Форум, в рамках которого пройдет 30-я международная выставка «Энергетика Урала» с участием АО «Контактор». 30.10 – 01.11 приглашаем посетить стенд «Контактор» №А110, где специалисты представят оборудование, расскажут о его технических возможностях и преимуществах, ответят на...
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