Продукция Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» вошла в проект «Крылатые вещи»

«Крылатые вещи» реализуются в рамках программы «Продвижение продукции промышленных предприятий Орловской области» под эгидой Департамента промышленности и торговли Орловской области.

На площадке Торгово-промышленной палаты конкурсное жюри из 15 заявок определило 10 победителей. Теперь их продукция будет официально представлять Орловскую область на различных мероприятиях как внутри региона, так и за его пределами.