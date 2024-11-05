Работа над внутренними помещениями началась на строящейся станции метро «Народное Ополчение»

Началось устройство внутренних помещений южного вестибюля и платформы станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии метро. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

«Проводится устройство внутренних помещений платформенной части и южного вестибюля, возводятся кирпичные перегородки служебных и технических помещений. Всего проектом предусмотрено создание свыше 300 помещений, большая часть из которых предназначена для инженерных систем станционного комплекса, в частности для оборудования тягово-понизительной подстанции», — рассказал Василий Десятков.

На платформенном участке завершается устройство гидроизоляции. Следующим этапом станет облицовка гранитом. В северном вестибюле продолжается возведение монолитных конструкций — объем бетонирования выполнен более чем на треть.

Станция «Народное Ополчение» будет иметь два подземных вестибюля. Пассажиры смогут использовать их для выхода на улицу Демьяна Бедного, к жилой и общественной застройке, остановкам наземного транспорта, а также для пересадки на одноименную станцию Большой кольцевой линии.

Рублево-Архангельская линия пройдет на северо-западе столицы. Она свяжет Московский международный деловой центр «Москва-Сити» и микрорайон Рублево-Архангельское. Благодаря этому около миллиона горожан смогут строить удобные маршруты.