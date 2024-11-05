СегментЭНЕРГО на выставке SFITEX 2024

32-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты состоится 26-28 ноября в Санкт-Петербурге, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».

Используя промокод energo Вы сможете бесплатно получить электронный билет на сайте https://www.sfitex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx . Без использования данного промокода посещение выставки платное.

Важно! Промокоды действительны только при получении электронного билета на сайте выставки и действуют все 3 дня работы выставки.

В ноябре 2024 года в рамках деловой программы выставки Sfitex состоится ФОРУМ «БЕЗОПАСНОСТЬ 365», тематическая площадка для профессионального диалога, практических мастер-классов, обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов индустрии безопасности

Ознакомьтесь с программой 2024 года (скачать в PDF>>>):

На своём стенде №F109 Зал E компания СегментЭНЕРГО представит образцы выпускаемой продукции и информационные материалы о различных марках: