В Мурманской области построят новый детский сад на 220 мест

Разработку проектной документации и строительство нового детского сада на 220 мест планируют в г. Гаджиево, сообщает RosTender.info.

Подрядную организацию определят по итогам тендера. Поучаствовать можно до 21 ноября. Из бюджета Мурманской области на работы потратят 667 млн рублей.

Необходимые этапы проектирование, проектная документация, рабочая документация. В составе работ предусмотреть инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, археологические изыскания. Проектными решениями требуется предусмотреть размещение в здании 12 групповых ячеек, групповые ячейки в составе раздевальной (для приема детей и хранения верхней одежды), групповой (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальни, буфетной (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетной и другие виды помещений. Срок выполнения работ до 16.07.2026 года.