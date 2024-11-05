В Туркменистане запущено производство многожильных кабелей

Хозяйственное общество «Айдын Гиджелер» запустило в Туркменистане производство, весьма востребованных на внутреннем и внешнем строительных рынках, кабелей средних и малых размеров. Об этом в беседе с корреспондентом SNG.Today на полях выставки «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана — 2024» рассказал руководитель проектного департамента компании Владислав Адмакин.

На сегодняшний день «Айдын Гиджелер» является ведущим отечественным предприятием, которое поступательно увеличивает ассортимент продукции в целях импортозамещения и создания новых рабочих мест. Недавно компания в очередной раз расширила свои мощности.

«Выпуск комплектов кабельного оборудования, впервые налажен в Туркменистане. Техническое предложение было разработано со специалистами из КНР и немецкой компанией Siemens Standard Motors LTD. На новой промышленной площадке создано 53 новых рабочих места. В перспективе производство будет дополнено, мы планируем выпускать оптико-волоконные проводные линии, в основном, используя местное сырье», – рассказал представитель компании.

Сейчас с конвейера предприятия сходят алюминиевые и медные кабеля, способные проводить низкое и среднее напряжение. Производственная мощность завода до 80 миллионов метров в год.

«Они представляют собой медные и алюминиевые жилы, с внутренней изоляцией и внешней бронезащитой. Автоматизированное оборудование, соответствующее мировым стандартам, и сырье, используемое в производстве, сертифицированы ведущими профильными европейскими организациями. По их заключению продукция соответствуют эксплуатационным требованиям, международным безопасным и техническим стандартам», – детализировал собеседник редакции.

Владислав Адмакин особо подчеркнул, что главной задачей «Айдын Гижелер» на будущее, является увеличение разновидностей продукции.

«Концепция развития компании построена на изучении инновационных технологий и передового мирового опыта. Наша работа заключается в достижении высоких целей, поставленных уважаемым президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым перед индустриальными субъектами. И мы твердо верим, что наш вклад поддержит стремительность роста потенциала промышленного и строительного комплекса страны», – заявил Владислав Адмакин.

Международная выставка «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана — 2024» и конференция «Развитие строительства, промышленности, энергетики Туркменистана» (CIET 2024) проходит в Ашхабаде с 3 по 5 ноября. В мероприятиях принимают участие более 100 компаний из России, Китая, Кореи, Турции, Великобритании и Узбекистана.