Выбран подрядчик для ремонта Московского шоссе в Самаре

С победителем электронных торгов заключен контракт на сумму более 1,211 млрд рублей.

В Самаре в ходе электронных торгов определили подрядчика для ремонта участка Московского шоссе от проспекта Кирова до подъезда к городу от трассы М-5 «Урал». Информация об этом опубликована сайте Госзакупок.

Участие в аукционе приняли три компании - все заявки соответствовали требованиям. Победителем признали АО «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН». Как следует с сайта Госзакупок, заказчик (Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области) заключил с компанией контракт на сумму более 1,211 млрд рублей. Работы на участке дороги подрядчик должен выполнить до 1 сентября 2025 года.

Напомним, в 2021 году в Самаре отремонтировали участок Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью 7,5 км. Работы провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».